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У РФ зафіксували черговий антирекорд поширення інфікувань COVID-19 з початку пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на 10:30 за київським часом 6 листопада в Росії виявили 41 335 нових випадків зараження коронавірусом за добу, повідомляє федеральний оперативний штаб по боротьбі з COVID-19, пише УНН.

У РФ зафіксували черговий антирекорд поширення інфікувань COVID-19 з початку пандемії

Деталі

Це максимальний добовий приріст хворих з початку пандемії. До цього максимальне значення зафіксували 31 жовтня, коли за добу виявили 40 993 хворих. Всього з початку пандемії у Росії коронавірус виявили у 8 755 930 осіб.

За останню добу в Росії, за даними оперативного штабу, померли 1188 осіб (з початку пандемії — 245 635 осіб). За день в Росії одужали 29 201 людина з коронавірусом (за весь час — 7 535 172 людини).

Доповнення

Восени через поширення штаму коронавірусу дельта в Росії почався новий спалах захворюваності COVID-19. Майже кожен день федеральний оперативний штаб повідомляє про нові максимуми добової захворюваності та смертності.

З 30 жовтня по 7 листопада в Росії діє період неробочих днів, який ввели для того, щоб уповільнити зростання захворюваності ковідом.

Варто також зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим і Севастополя.

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