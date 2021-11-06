В РФ зафиксировали очередной антирекорд распространения инфицирований COVID-19 с начала пандемии

Детали

Это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии. До этого максимальное значение зафиксировали 31 октября, когда за сутки выявили 40 993 заболевших. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 8 755 930 человек.

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, умерли 1188 человек (с начала пандемии — 245 635 человек). За день в России выздоровели 29 201 человек с коронавирусом (за все время — 7 535 172 человека).

Дополнение

Осенью из-за распространения штамма коронавируса дельта в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Почти каждый день федеральный оперативный штаб сообщает о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.

С 30 октября по 7 ноября в России действует период нерабочих дней, который ввели для того, чтобы замедлить рост заболеваемости ковидом.

Стоит также отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.