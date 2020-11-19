Смертність в Україні у 2020 році нижча, ніж торік - Держстат

За аналогічний період 2019 року чисельність населення України скоротилася на 193 тисячі осіб і на 1 жовтня 2019 року становила 41 мільйон 960 тисяч осіб. Проте, кількість померлих за період січень-вересень 2019 року становило 436 тисяч 533 особи. З цього слідує, що за перші дев’ять місяців 2020 року кількість померлих в Україні є майже на 10 тисяч осіб нижчою, ніж за перші дев’ять місяців 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Здорове життя в Україні є найкоротшим в Європі — дослідження

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250 тисяч осіб і на 1 січня становила 41 млн 902 тисячі осіб.

Суттєвим залишається показник перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих припадає лише 52 народжених.

Нагадаємо, 13 листопада Україна вийшла на 20 місце за захворюваністю на COVID-19 у світі і на 24 за смертністю.