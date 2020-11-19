Смертность в Украине в 2020 году ниже, чем в прошлом - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В период за январь-сентябрь текущего года численность населения Украины сократилась на 199 тысяч человек. По состоянию на 1 октября население Украины составляло 41 703 тысяч человек. Количество умерших за указанный период — 426 тысяч 687 человек. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила Государственная служба статистики Украины в своем експресвипуску, передает УНН.
За аналогичный период 2019 год численность населения Украины сократилась на 193 000 человек и на 1 октября 2019 составила 41,96 млн человек. Однако, количество умерших за период январь-сентябрь 2019 года составило 436 тыс. 533 человека. Из этого следует, что за первые девять месяцев 2020 году количество умерших в Украине почти на 10 тысяч человек ниже, чем за первые девять месяцев 2019 года.
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В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250 тыс. человек и на 1 января составила 41,902 млн человек.
Существенным остается показатель превышения числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится лишь 52 родившихся.
Напомним, 13 ноября Украина вышла на 20 место по заболеваемости COVID-19 в мире и на 24 по смертности.