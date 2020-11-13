Україна на кінець тижня вийшла на 20 місце за захворюваністю на COVID-19 у світі і на 24 за смертністю

Так, в Україні підтверджено 512 тис. 652 випадки захворювання на COVID-19, і вона посідає 20 місце у світі за темпами поширення хвороби. За кількістю нових зафіксованих випадків поступається лише Польщі, Ірану, Росії та Індії, однак, відома статистика лише частини країн.

Вказано, що 19 місце посідає Ірак з 514 тис. 496 випадками, а 21 місце Індонезія, у якої 457 тис. 735 випадків захворювання.

При цьому, за кількістю смертей Україна посідає 24 місце у світі - за весь час від COVID-19 померло 9317 людей. Цей показник приблизно відповідає рівню смертності через COVID-19 Польщі - 9499.

Нагадаємо, в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.