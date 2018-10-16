Смертельне зіткнення електровозів на кар'єрі у Кривому Розі: відкрито провадження

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За фактом загибелі трьох людей внаслідок зіткнення двох електровозів неподалік Ганівського кар’єру у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.