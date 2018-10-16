Смертельне зіткнення електровозів на кар'єрі у Кривому Розі: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За фактом загибелі трьох людей внаслідок зіткнення двох електровозів неподалік Ганівського кар’єру у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
У поліції повідомили, що подія сталася 16 жовтня близько 3 години ночі неподалік Ганівського кар’єру.
"У результаті зіткнення на місці загинуло троє чоловіків, які перебували у кабіні одного із електровозів. Із кабіни другого електровозу працівників рятували за допомогою спеціальної техніки", - додали правоохоронці.
На місці аварії працюють поліцейські, гірничо-рятувальники, ДСНС та медики. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
Слідчим підрозділом до ЄРДР внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Нагадаємо, за данимим ДСНС, у результаті зіткнення двох локомотивів на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі Дніпропетровської області загинули троє людей, ще одна постраждала.