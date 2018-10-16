Смертельное столкновение электровозов на карьере в Кривом Роге: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. По факту гибели трех человек в результате столкновения двух электровозов неподалеку Анновского карьера в Кривом Роге Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
В полиции сообщили, что событие произошло 16 октября около 3 часов ночи неподалеку Анновского карьера.
"В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в кабине одного из электровозов. С кабины второго электровоза работников спасали с помощью специальной техники", - добавили правоохранители.
На месте аварии работают полицейские, горно-спасатели, ГСЧС и медики. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следственным подразделением в ЕРДР внесены сведения по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Напомним, по данным ГСЧС, в результате столкновения двух локомотивов на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области погибли три человека, еще один пострадал.