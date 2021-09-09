Смертельна ДТП за участю паломників-хасидів на Київщині: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, яка сталася на Київщині за участю паломників-хасидів. Про це в коментарі УНН повідомили в поліції Київської області.
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“Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286. До того ж, з’ясувалося, що у загиблого залишилося 12 дітей. Він громадянин Ізраїлю”, — повідомили в поліції.
Що було раніше
9 вересня, близько 4:30, на автодорозі поблизу села Чупира Білоцерківського району водій мікроавтобуса Mercedes, який перевозив 13 паломників-хасидів, не впорався з керуванням, виїхавши на зустрічну смугу руху. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань - до аеропорту "Бориспіль".
За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.
У результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак, виконуючи маневр, правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на інший бік дороги в поле.
У результаті автопригоди один пасажир, 45-річний іноземець, який перебував в мікроавтобусі, загинув. Усі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.