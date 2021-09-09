Смертельное ДТП с участием паломников-хасидов в Киевской области: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за ДТП, которое произошло в Киевской области с участием паломников-хасидов. Об этом в комментарии УНН сообщили в полиции Киевской области.
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"Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286. К тому же, выяснилось, что у погибшего осталось 12 детей. Он гражданин Израиля", - сообщили в полиции.
Что было ранее
9 сентября, около 4:30, на автодороге вблизи села Чупира Белоцерковского района водитель микроавтобуса Mercedes, который перевозил 13 паломников-хасидов, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань - в аэропорт "Борисполь".
По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.
В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако, выполняя маневр, правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.
В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.