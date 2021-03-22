Смертельна ДТП з автобусом з українцями у Польщі: з'явилося відео з місця аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Головна інспекція автомобільного транспорту Польщі оприлюднила відео з місця смертельної ДТП за участю автобуса, який перевозив українців, передає УНН.
Деталі
Так, вже розпочато розслідування аварії.
За даними відомства, інспектори Підкарпатської дорожньо-транспортної інспекції зняли записи з цифрового тахографа автобуса, який цієї ночі врізався в огорожу і впав у рів на автодорозі А4 у Польщі. "Дані з тахографа і карток водія, надані слідчим, будуть використані для визначення причин події", - вказали в інспекції.
Також стали відомі деталі щодо пасажирів автобуса, які отримали травми.
"З’ясувалося, що автобусом їхали 10 людей, один з яких помер на місці, п’ятеро отримали тілесні ушкодження (травми голови, хребта, грудної клітки, кінцівок та черевної порожнини) та... були направлені до лікарень Перемишля (3 людини) , у Переворськ (1 особа) та в Любачів (1 особа)", - повідомили у станції швидкої допомоги у Перемишлі.
Решта чотири пасажири булидоставлені до гуртожитку в Ярославі.
Що сталося
У ніч на 22 березня у Польщі сталася ДТП з українцями - перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані.
За даними польської поліції, у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій, який у момент аварії не був за кермом.
Ще одна аварія на цій же автодорозі сталася на початку березня цього року. Тоді український автобус, в якому їхали 57 людей, перекинувся, п’ятеро загинули.