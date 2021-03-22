Смертельное ДТП с автобусом с украинцами в Польше: появилось видео с места аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Главная инспекция автомобильного транспорта Польши обнародовала видео с места смертельного ДТП с участием автобуса, который перевозил украинцев, передает УНН.
Детали
Так, уже начато расследование аварии.
По данным ведомства, инспекторы Подкарпатской дорожно-транспортной инспекции сняли записи с цифрового тахографа автобуса, который ночью врезался в ограждение и упал в ров на автодороге А4 в Польше. "Данные с тахографа и карт водителя, предоставленные следователям, будут использованы для определения причин произошедшего", - указали в инспекции.
Также стали известны детали относительно пассажиров автобуса, которые получили травмы.
"Выяснилось, что автобусом ехали 10 человек, один из которых скончался на месте, пятеро получили телесные повреждения (травмы головы, позвоночника, грудной клетки, конечностей и брюшной полости) и... были направлены в больницы Перемышля (3 человека), в Пшеворск (1 человек) и в Любачев (1 человек)", - сообщили в станции скорой помощи в Перемышле.
Остальные четыре пассажира были доставлены в общежитие в Ярославе.
Что произошло
В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами - перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.
По данным польской полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.
Еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.