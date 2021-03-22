ДТП з українцями у Польщі: у МЗС повідомили нові деталі

Цитата

“Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів. Польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП”.

Деталі

Речник МЗС повідомив також номер гарячої лінії для родичів постраждалих: +48784138555.

Що було раніше

У ніч на 22 березня у Польщі сталася ДТП з українцями — перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані.



За даними поліції, у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій, який у момент аварії не був за кермом.



Додамо, ще одна аварія на цій же автодорозі сталася на початку березня цього року. Тоді український автобус, в якому їхали 57 людей, перекинувся, п’ятеро загинули.