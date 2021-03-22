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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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ДТП с украинцами в Польше: в МИД сообщили новые детали

ДТП с украинцами в Польше: в МИД сообщили новые детали

Киев  •  УНН

 • 20609 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Консул Украины в Польше отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим и решения вопроса возвращения на родину четырех нетравмированных пассажиров. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

“Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров. Польские правоохранители начали расследование причин ДТП”.

Детали

Представитель МИД сообщил также номер горячей линии для родственников пострадавших: +48784138555.

Что было раньше

В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами — перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

По данным полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.

Добавим, еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.

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