ДТП с украинцами в Польше: в МИД сообщили новые детали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Консул Украины в Польше отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим и решения вопроса возвращения на родину четырех нетравмированных пассажиров. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.
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“Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров. Польские правоохранители начали расследование причин ДТП”.
Детали
Представитель МИД сообщил также номер горячей линии для родственников пострадавших:
Что было раньше
В ночь на 22 марта в Польше произошло ДТП с украинцами — перевернулся автобус, перевозивший 10 наших граждан. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.
По данным полиции, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, который в момент аварии не был за рулем.
Добавим, еще одна авария на этой же автодороге произошла в начале марта этого года. Тогда украинский автобус, в котором ехали 57 человек, перевернулся, пятеро погибли.