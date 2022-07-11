Смертельна ДТП у Києві: в одному з авто був нардеп Куницький, він живий

Деталі

На запитання, чи дійсно у ДТП у Святошинському районі потрапив народний депутат Куницький, Геращенко відповів: "Так. Він живий".

Доповнення

Сьогодні, 11 липня повідомлялося, що у Києві в напрямку Ірпеня відбулося лобове зіткнення двох автомобілів БМВ та Шкода, внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події.

Нагадаємо

У березні Олександра Куницького затримали на блокпосту.