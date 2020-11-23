Смертельна ДТП у Харкові: водія досі не затримали

“Ні, водія не затримано. Ще на місці події працює слідчо-оперативна група. Вони працюватимуть ще кілька годин”, — додали в поліції.

Як повідомили в поліції раніше, у Харкові водій автомобіля Mercedes збив чоловіка, якому від удару відірвало голову.

Нагадаємо, 7 листопада близько 16:00 на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної у Харкові 22-річний водій автомобіля “Volkswagen” не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.