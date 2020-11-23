Смертельное ДТП в Харькове: водителя до сих пор не задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Харькове, в результате которой пешеходу оторвало голову. Водителя до сих пор не задержано. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Нет, водителя не задержано. Еще на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они будут работать еще несколько часов", - добавили в полиции.
Как сообщили в полиции ранее, в Харькове водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину, которому от удара оторвало голову.
Напомним, 7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в Харькове 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.