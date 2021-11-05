Смертельна ДТП у Харкові: Венедіктова заявила, що відповідальність за аварію також повинні понести батьки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що у справі 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який підозрюється у скоєнні ДТП з одним загиблим та трьома постраждалими, відповідальність повинні нести ще батьки. Про це Венедіктова сказала в ефірі програми “Право на владу”, пише УНН.
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“Щодо цього Миколи Харківського, який дійсно є неповнолітнім, нам потрібно пам’ятати друзі, що за такі злочини несуть відповідальність не тільки діти. Він неповнолітній. Несуть відповідальність батьки і оточення”, — сказала Венедіктова.
Генпрокурор заявила, що в Україні відбувається зухвала і цинічна неповага до закону, до людського життя. За їі словами, цього року в Україні 35 неповнолітніх осіб скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом, а 800 неповнолітніх стали потерпілими внаслідок аварій. Загалом в Україні за цей рік на дорогах сталося 2,5 тисячі летальних випадків, а за весь минулий рік — 3,5 тис.
Венедіктова додала, що у випадку ДТП, яке спричинив у Харкові 16-річний юнак, інкримінується ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
“Враховуючи, що він неповнолітній, ми знаємо, що буде обмеження не більше 7 років... Ми будемо намагатися доводити, але це зовсім інша історія, — притягнення до відповідальності батьків”, — наголосила Венедіктова.
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