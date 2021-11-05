Смертельна ДТП у Харкові: Венедіктова заявила, що відповідальність за аварію також повинні понести батьки

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“Щодо цього Миколи Харківського, який дійсно є неповнолітнім, нам потрібно пам’ятати друзі, що за такі злочини несуть відповідальність не тільки діти. Він неповнолітній. Несуть відповідальність батьки і оточення”, — сказала Венедіктова.

Генпрокурор заявила, що в Україні відбувається зухвала і цинічна неповага до закону, до людського життя. За їі словами, цього року в Україні 35 неповнолітніх осіб скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом, а 800 неповнолітніх стали потерпілими внаслідок аварій. Загалом в Україні за цей рік на дорогах сталося 2,5 тисячі летальних випадків, а за весь минулий рік — 3,5 тис.

Венедіктова додала, що у випадку ДТП, яке спричинив у Харкові 16-річний юнак, інкримінується ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

“Враховуючи, що він неповнолітній, ми знаємо, що буде обмеження не більше 7 років... Ми будемо намагатися доводити, але це зовсім інша історія, — притягнення до відповідальності батьків”, — наголосила Венедіктова.

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