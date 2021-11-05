Смертельное ДТП в Харькове: Венедиктова заявила, что ответственность за аварию также должны понести родители
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что в деле 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими, ответственность должны нести еще родители. Об этом Венедиктова сказала в эфире программы “Право на власть”, пишет УНН.
Детали
“Относительно этого Николая Харьковского, который действительно является несовершеннолетним, нам нужно помнить друзья, что за такие преступления несут ответственность не только дети. Он несовершеннолетний. Несут ответственность родители и окружение”, — сказала Венедиктова.
Генпрокурор заявила, что в Украине происходит дерзкое и циничное неуважение к закону, к человеческой жизни. По ее словам, в этом году в Украине 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом, а 800 несовершеннолетних стали потерпевшими в результате аварий. Всего в Украине за этот год на дорогах произошло 2,5 тысячи летальных случаев, а за весь прошлый год — 3,5 тыс.
Венедиктова добавила, что в случае ДТП, которое вызвал в Харькове 16-летний юноша, инкриминируется ч. 2 Ст. 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
" Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более 7 лет. Мы будем стараться доказывать, но это совсем другая история, — привлечение к ответственности родителей”, — подчеркнула Венедиктова.
Напомним
Смертельное ДТП в Харькове: представитель потерпевших говорит, подозреваемый юноша отказался сдавать кровь на анализ.