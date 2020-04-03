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Смертельна ДТП у Харкові: суд розпочав розгляд скарг на вирок Дронова і Зайцевої

Київ • УНН

 • 9138 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова в режимі відеоконференції з Верховним Судом розпочав розгляд касаційних скарг на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої, передає кореспондент УНН.

Так, у режимі відеоконференції з Верховним Судом розпочався розгляд касаційних скарг захисників Зайцевої та Дронова на вирок Київського райсуду Харкова, який призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Верховний Суд 3 квітня мав розглянути касаційні скарги на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

Як повідомляв УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

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