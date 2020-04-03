Смертельное ДТП в Харькове: суд начал рассмотрение жалоб на приговор Дронова и Зайцевой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Киевский районный суд Харькова в режиме видеоконференции с Верховным Судом начал рассмотрение кассационных жалоб на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой, передает корреспондент УНН.
Так, в режиме видеоконференции с Верховным Судом началось рассмотрение кассационных жалоб защитников Зайцевой и Дронова на приговор Киевского райсуда Харькова, который назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, Верховный Суд 3 апреля должен был рассмотреть кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.
Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.