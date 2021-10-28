Смертельна ДТП у Харкові: підозрюваний після аварії не допомагав слідству

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“Підозрюваний під час того моменту коли знаходився у лікарні намагався якось не допомагати слідству і поліції у розслідуванні цієї справи. Він навпаки дзвонив, заявляв про те, що начебто автівка була викрадена, переховувався в туалеті. Під час затримання представлявся іншим прізвищем, лише через деякий час почав говорити своє справжнє прізвище”, — повідомив Чубенко.

Деталі

Щодо визнання своєї провини, 16-річний підозрюваний відмовляється від показів.

“Наразі він відмовляється від показів. На судовому засіданні всі бачили як він сказав, що вибачається перед потерпілими та їх родичами, але щодо обставин саме події, він на момент допиту офіційного відмовлявся надавати покази, посилаючись на 63 статтю Конституції України”, — відзначив Чубенко.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів “Шевроле Авео” та “Infiniti”, що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій “Шевроле Авео” загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.

16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові 27 жовтня оголосили підозру.