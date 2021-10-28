Смертельное ДТП в Харькове: подозреваемый после аварии не помогал следствию

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“Подозреваемый во время того момента, когда находился в больнице, пытался как-то не помогать следствию и полиции в расследовании этого дела. Он наоборот звонил, заявлял о том, что якобы автомобиль был угнан, скрывался в туалете. Во время задержания представлялся другой фамилией, только спустя некоторое время начал говорить свою настоящую фамилию”, — сообщил Чубенко.

Детали

Относительно признания своей вины, 16-летний подозреваемый отказывается от показаний.

“Пока он отказывается от показаний. На судебном заседании все видели, как он сказал, что извиняется перед потерпевшими и их родственниками, но относительно обстоятельств именно события, он на момент допроса официального отказывался предоставлять показания, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины”, — отметил Чубенко.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей “Шевроле Авео” и “Infiniti”, двигавшегося на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель “Шевроле Авео” погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

16-летнему водителю Infiniti, задержанному в результате смертельной автоаварии в Харькове 27 октября объявили подозрение.