Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного підозрюваного можуть притягнути до відповідальності

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"Йому на момент вчинення ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але не допускати. Відповідальність можлива як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - заявив Чубенко.

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Відзначимо, щодо заяви про викрадення авто, яка була подана одразу після смертельної ДТП, офіційного заявника не встановили.

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-ти років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.

27 жовтня 16-річному водію Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.

28 жовтня суд відправив його до СІЗО на два місяці.