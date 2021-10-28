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Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего подозреваемого могут привлечь к ответственности

Киев • УНН

 • 21766 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Родителей 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности. Об этом во время брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает корреспондент УНН.

Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего подозреваемого могут привлечь к ответственности

Цитата:

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать и не допускать. Ответственность возможна как в административном направлении – составление протокола на родителей за неисполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия привели к таким тяжелым последствиям, смерти людей", - заявил Чубенко.

Детали

Отметим, что касается заявления об угоне автомобиля, которое было подано сразу после смертельного ДТП, официального заявителя не установили.

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19-ти лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за совершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.

28 октября суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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