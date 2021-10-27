Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія не возили на психіатричну експертизу - він перебуває в ІТТ

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 10117 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 65783 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 116641 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 101504 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 110338 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 83343 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 72769 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 159019 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86896 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 257160 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 34582 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 31308 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 29750 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 36061 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 17882 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 123929 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 159020 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 257161 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 428378 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 417129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25813 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 31615 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32268 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 33600 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 83453 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія не возили на психіатричну експертизу - він перебуває в ІТТ

Київ • УНН

 • 30966 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який був затриманий через смертельну аварію в Харкові, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, і не проходив судово-психіатричну експертизу. Про це журналісту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія не возили на психіатричну експертизу - він перебуває в ІТТ

Цитата

“Як людину, яка підозрюється у скоєнні злочину, його (Микола - ред.) було затримано, і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його возили до лікарні, бо після ДТП він був весь у крові. Там (в ІТТ - ред.) він залишатиметься до обрання запобіжного заходу. Але ні до яких психіатричних установ його не возили”, - заявив Чубенко.

Деталі

За словами прессекретаря прокуратури Харківської області, підозрюваний перебуває в ІТТ під наглядом правоохоронців. Також повідомляється, що його додому не відпускали з моменту аварії.

Зазначимо, що, за інформацією сестри одного з постраждалих в аварії Марії Кожокіної, підозрюваний в ініціюванні аварії може перебувати в психіатричній лікарні. Як написала Кожокіна у своєму Instagram, про це свідчить геолокація телефону Миколи.

Цитата

"Кажуть, що Колю затримали, але де ж він? Геолокація його телефону висвічується в психіатричній лікарні...", - написала дівчина у своєму акаунті.

Контекст

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та "Infiniti", що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій "Шевроле Авео" загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мають.

16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові сьогодні оголосили підозру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07