Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія не возили на психіатричну експертизу - він перебуває в ІТТ

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“Як людину, яка підозрюється у скоєнні злочину, його (Микола - ред.) було затримано, і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його возили до лікарні, бо після ДТП він був весь у крові. Там (в ІТТ - ред.) він залишатиметься до обрання запобіжного заходу. Але ні до яких психіатричних установ його не возили”, - заявив Чубенко.

Деталі

За словами прессекретаря прокуратури Харківської області, підозрюваний перебуває в ІТТ під наглядом правоохоронців. Також повідомляється, що його додому не відпускали з моменту аварії.

Зазначимо, що, за інформацією сестри одного з постраждалих в аварії Марії Кожокіної, підозрюваний в ініціюванні аварії може перебувати в психіатричній лікарні. Як написала Кожокіна у своєму Instagram, про це свідчить геолокація телефону Миколи.

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"Кажуть, що Колю затримали, але де ж він? Геолокація його телефону висвічується в психіатричній лікарні...", - написала дівчина у своєму акаунті.

Контекст

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та "Infiniti", що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій "Шевроле Авео" загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мають.

16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові сьогодні оголосили підозру.