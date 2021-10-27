Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія не возили на психіатричну експертизу - він перебуває в ІТТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який був затриманий через смертельну аварію в Харкові, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, і не проходив судово-психіатричну експертизу. Про це журналісту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Цитата
“Як людину, яка підозрюється у скоєнні злочину, його (Микола - ред.) було затримано, і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його возили до лікарні, бо після ДТП він був весь у крові. Там (в ІТТ - ред.) він залишатиметься до обрання запобіжного заходу. Але ні до яких психіатричних установ його не возили”, - заявив Чубенко.
Деталі
За словами прессекретаря прокуратури Харківської області, підозрюваний перебуває в ІТТ під наглядом правоохоронців. Також повідомляється, що його додому не відпускали з моменту аварії.
Зазначимо, що, за інформацією сестри одного з постраждалих в аварії Марії Кожокіної, підозрюваний в ініціюванні аварії може перебувати в психіатричній лікарні. Як написала Кожокіна у своєму Instagram, про це свідчить геолокація телефону Миколи.
Цитата
"Кажуть, що Колю затримали, але де ж він? Геолокація його телефону висвічується в психіатричній лікарні...", - написала дівчина у своєму акаунті.
Контекст
26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів "Шевроле Авео" та "Infiniti", що рухався на червоний сигнал світлофора і за кермом якого знаходився підозрюваний. Внаслідок аварії водій "Шевроле Авео" загинув на місці.
Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.
У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мають.
16-річному водієві Infiniti, якого затримали внаслідок смертельної автоаварії у Харкові сьогодні оголосили підозру.