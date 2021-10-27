Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя не возили на психиатрическую экспертизу - он находится в ИВС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, который был задержан по причине смертельной аварии в Харькове, находится в изоляторе временного содержания, и не проходил судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
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“Как человек, который подозревается в совершении преступления, он (Николай - ред.) был задержан, и находится в изоляторе временного содержания. Его возили в больницу, потому что после ДТП он был весь в крови. Там (в ИВС - ред.) он будет оставаться до избрания меры пресечения. Но ни в какие психиатрические учреждения его не возили”, - заявил Чубенко.
Детали
По словам пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области, подозреваемый находится в ИВС под наблюдением правоохранителей. Также сообщается, что домой его не отпускали с момента аварии.
Отметим, что по информации сестры одного из пострадавших в аварии Марии Кожокиной, подозреваемый в инициировании аварии может находиться в психиатрической больнице. Как написала Кожокина в своем Instagram, об этом свидетельствует геолокация телефона Николая.
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"Говорят, что Колю задержали, но где же он? Геолокация его телефона высвечивается в психиатрической больнице...", - написала девушка в своем аккаунте.
Контекст
26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Infiniti", который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте.
Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.
16-летнему водителю Infiniti, которого задержали по причине смертельной автоаварии в Харькове сегодня объявили подозрение.