Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя не возили на психиатрическую экспертизу - он находится в ИВС

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“Как человек, который подозревается в совершении преступления, он (Николай - ред.) был задержан, и находится в изоляторе временного содержания. Его возили в больницу, потому что после ДТП он был весь в крови. Там (в ИВС - ред.) он будет оставаться до избрания меры пресечения. Но ни в какие психиатрические учреждения его не возили”, - заявил Чубенко.

Детали

По словам пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области, подозреваемый находится в ИВС под наблюдением правоохранителей. Также сообщается, что домой его не отпускали с момента аварии.

Отметим, что по информации сестры одного из пострадавших в аварии Марии Кожокиной, подозреваемый в инициировании аварии может находиться в психиатрической больнице. Как написала Кожокина в своем Instagram, об этом свидетельствует геолокация телефона Николая.

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"Говорят, что Колю задержали, но где же он? Геолокация его телефона высвечивается в психиатрической больнице...", - написала девушка в своем аккаунте.

Контекст

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Infiniti", который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

16-летнему водителю Infiniti, которого задержали по причине смертельной автоаварии в Харькове сегодня объявили подозрение.