Смертельна ДТП сталася на залізничному переїзді на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Смертельна ДТП за участі маневрового потяга та легкового автомобіля сталася на залізничному переїзді на Кіровоградщині. Про це УНН поінформували в пресслужбі УДСНС в Кіровоградській області.
Так, повідомлення про те, що на залізничному переїзді у Новомиргороді сталась ДТП за участі маневрового потяга та легкового автомобіля ВАЗ-2101, надійшло 2 грудня о 13:33.
Унаслідок зіткнення водій 1989 р.н. загинув.
Пасажир 1999 р.н. отримав травми. Його госпіталізували у хірургічне відділення РТМО "Новомиргородське".
Рятувальники перемістили автомобіль з рейок в безпечне місце.
Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП травмувалися водій-учень та інструктор.