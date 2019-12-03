Смертельное ДТП произошло на железнодорожном переезде в Кировоградской области

Так, сообщение о том, что на железнодорожном переезде в Новомиргороде произошло ДТП с участием маневрового поезда и легкового автомобиля ВАЗ-2101, поступило 2 декабря в 13:33.

В результате столкновения водитель 1989 г.р. погиб.

Пассажир 1999 г.р. получил травмы. Его госпитализировали в хирургическое отделение РТМО "Новомиргородское".

Спасатели переместили автомобиль с рельсов в безопасное место.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП травмированы водитель-ученик и инструктор.