Смертельна ДТП під Києвом: суд розпочав обрання запобіжного заходу підозрюваному
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Антону Желепі, підозрюваному у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується відкритим”, — сказав суддя.
На початку засідання прокурор заявила, що Желепа сім разів притягувався за ст. 130 КУпАП — “Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”.
Окрім того, він тричі притягувався за вчинення насильства у сімї.
Як повідомлялося, прокуратура наполягає на обранні йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, напередодні затриманому за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру.
Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.
Так, у неділю ввечері, 12 липня, за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.