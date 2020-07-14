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Смертельна ДТП під Києвом: суд розпочав обрання запобіжного заходу підозрюваному

Смертельна ДТП під Києвом: суд розпочав обрання запобіжного заходу підозрюваному

Київ • УНН

 • 15727 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Антону Желепі, підозрюваному у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини, передає кореспондент УНН.

“Судове засідання оголошується відкритим”, — сказав суддя.

На початку засідання прокурор заявила, що Желепа сім разів притягувався за ст. 130 КУпАП — “Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”.

Окрім того, він тричі притягувався за вчинення насильства у сімї.

Як повідомлялося, прокуратура наполягає на обранні йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні затриманому за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру.

Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Так, у неділю ввечері, 12 липня, за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.

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