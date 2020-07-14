Смертельное ДТП под Киевом: суд начал избрание меры пресечения подозреваемому
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Антону Желепе, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сказал судья.
В начале заседания прокурор заявила, что Желепа семь раз привлекался по ст. 130 КУоАП - "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".
Кроме того, он трижды привлекался за совершение насилия в семье.
Как сообщалось, прокуратура настаивает на избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, накануне задержанному за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, у задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором Drager определено содержание алкоголя 1,32 промилле.
Так, в воскресенье вечером, 12 июля, в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.