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Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваний постане перед судом

Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваний постане перед судом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. До Шевченківського районного суду Києві скеровано обвинувальний акт відносно Юрія Назаренка, якого підозрюють у вчинені смертельної ДТП на Майдані Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Цитата

“Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно водія іномарки, який 30 жовтня 2020 року спричинив масштабну автопригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києві для розгляду по суті.

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, 66-річний підозрюваний, достовірно знаючи про свій хворобливий стан та усвідомлюючи, що цей стан у будь-який момент може погіршитись, свідомо розпочав керування технічно справним автомобілем марки Land Rover Discovery.

“Так, рухаючись зі сторони вул. Михайлівській в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, підозрюваний виїхав з проїзної частини на тротуар та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем, після чого, перебуваючи за кермом некерованого автомобіля, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності, та, не вживши негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, спричинив наїзд на двох жінок-пішоходів, які загинули на місці”, — інформує прокуратура.

Окрім того, згідно з висновками експертів, порушення з боку водія Правил дорожнього руху України та Наказів МОЗ України, у тому числі “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами”, знаходяться у прямому причинному зв’язку з виникненням даної дорожньо-транспортної події та її наслідками.

Що було раніше

30 жовтня 2020 року на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.

Так, Назаренку було повідомлено про підозру.

Суддя Шевченківського районного суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчинені смертельної ДТП на Майдані.

Підозрюваний Назаренко стверджував, що під час керування автомобілем втратив свідомість.

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