Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемый предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Шевченковский районный суд Киеве направлено обвинительное заключение в отношении Юрия Назаренко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Майдане Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя иномарки, который 30 октября 2020 года совершил масштабное автопроисшествие в центре Киева со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Отмечается, что согласно материалам следствия, 66-летний подозреваемый, достоверно зная о своем болезненном состоянии и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сознательно начал управление технически исправным автомобилем марки Land Rover Discovery.
"Так, двигаясь со стороны ул. Михайловской в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, подозреваемый выехал из проезжей части на тротуар и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего, находясь за рулем неуправляемого автомобиля, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости, и, не приняв срочные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые погибли на месте", - информирует прокуратура.
Кроме того, согласно выводам экспертов, нарушения со стороны водителя Правил дорожного движения Украины и приказов Минздрава Украины, в том числе "Об утверждении Перечня заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами", находятся в прямой причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия и его последствиями.
Что было раньше
30 октября 2020 года на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Так, Назаренко было сообщено о подозрении.
Судья Шевченковского районного суда отправил под круглосуточный домашний арест Юрия Назаренко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Майдане.
Подозреваемый Назаренко утверждал, что во время управления автомобилем потерял сознание.