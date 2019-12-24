Смертельна аварія у Харкові: ВС розгляне скаргу Дронова на вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою сторони захисту на вирок фігуранта справи смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова. Про це УНН повідомляє з посиланням ухвалу суду.
Так, суд постановив відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою захисника засудженого - адвоката Геннадія Токарева на вирок Київського районного суду міста Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, у Харкові адвокат водія Геннадія Дронова, засудженого за смертельну аварію на вулиці Сумській у Харкові, подав касаційну скаргу на вирок. Перший раз її залишили без руху через допущені помилки і дали час на її виправлення.
Додамо, раніше Верховний Суд відкрив провадження за касаційною скаргою адвоката Олени Зайцевої щодо перегляду або скасування вироку її підзахисної.
Як повідомлялося раніше, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.