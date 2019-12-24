Смертельная авария в Харькове: ВС рассмотрит жалобу Дронова на приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе стороны защиты на приговор фигуранта дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова. Об этом УНН сообщает со ссылкой постановление суда.
Так, суд постановил открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника осужденного - адвоката Геннадия Токарева на приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года. Постановление обжалованию не подлежит.
Напомним, в Харькове адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без движения из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.
Добавим, ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой по пересмотру или отмене приговора ее подзащитной.
Как сообщалось ранее, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.