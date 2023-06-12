Смерть Теда Качинського: в'язень покінчив життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Тед Качинський, відомий як «Унабомер», який 17 років проводив вибухову кампанію, в результаті якої загинули троє людей і отримали поранення ще 23, помер внаслідок самогубства, повідомили AP News четверо людей, знайомих із ситуацією, пише УНН.
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Качинський, якому був 81 рік і він страждав на пізню стадію раку, був виявлений без свідомості у своїй камері у Федеральному медичному центрі в Батнері, штат Північна Кароліна, близько 12:30 ранку в суботу.
Співробітники екстреної допомоги провели серцево-легеневу реанімацію та реанімували його. Непритомного Качинського доставили до лікарні, де констатували його смерть від самогубства.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Тед Качинський помер у в'язниці.