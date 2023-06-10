Тед Качинський, відомий як «Унабомбер», помер у в’язниці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Тед Качинський, відомий за прізвиськом «Унабомбер», помер у в'язниці, повідомляє AP News, пише УНН.
Цитата
«Бюро в’язниць повідомило AP, що Тед Качинський, відомий як «Унабомбер», помер у в’язниці», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Тед Качинський - американський вчений, який організував акцію надсилання бомб поштою у США, яка тривала майже 20 років. Унаслідок його злочинної діяльності загинуло троє та 23 людини отримали поранення. Качинського було засуджено до довічного ув'язнення у США.