Тед Качиньский, известный как "Унабомбер", умер в тюрьме - СМИ

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«Бюро тюрем сообщило AP, что Тед Качински, известный как «Унабомбер», умер в тюрьме», - говорится в сообщении.

Дополнение

Тед Качинский - американский ученый, который организовал акцию отправки бомб по почте в США, которая длилась почти 20 лет. В результате его преступной деятельности погибли трое и 23 человека получили ранения. Качинский был приговорен к пожизненному заключению в США.