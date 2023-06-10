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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15380 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Тед Качиньский, известный как "Унабомбер", умер в тюрьме - СМИ

Киев • УНН

 • 400199 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Тед Качиньский, известный по прозвищу «Унабомбер», умер в тюрьме, сообщает AP News, пишет УНН.

Тед Качиньский, известный как "Унабомбер", умер в тюрьме - СМИ

Цитата 

«Бюро тюрем сообщило AP, что Тед Качински, известный как «Унабомбер», умер в тюрьме», - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Тед Качинский  -  американский ученый, который организовал акцию отправки бомб по почте в США, которая длилась почти 20 лет. В результате его преступной деятельности погибли трое и 23 человека получили ранения. Качинский был приговорен к пожизненному заключению в США.

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