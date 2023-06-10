Тед Качиньский, известный как "Унабомбер", умер в тюрьме - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Тед Качиньский, известный по прозвищу «Унабомбер», умер в тюрьме, сообщает AP News, пишет УНН.
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«Бюро тюрем сообщило AP, что Тед Качински, известный как «Унабомбер», умер в тюрьме», - говорится в сообщении.
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Тед Качинский - американский ученый, который организовал акцию отправки бомб по почте в США, которая длилась почти 20 лет. В результате его преступной деятельности погибли трое и 23 человека получили ранения. Качинский был приговорен к пожизненному заключению в США.