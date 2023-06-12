Смерть Теда Качиньского: заключенный покончил жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Тед Качински, известный как «Унабомер», который 17 лет проводил взрывную кампанию, в результате которой погибли три человека и получили ранения еще 23, умер в результате самоубийства, сообщили AP News четверо людей, знакомых с ситуацией, пишет УНН.
Детали
Качинский, которому был 81 год и он страдал поздней стадией рака, был обнаружен без сознания в своей камере в Федеральном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, около 12:30 утра в субботу.
Сотрудники скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию и реанимировали его. Бессознательного Качиньского доставили в больницу, где констатировали его смерть от самоубийства.
Напомним
Ранее сообщалось, что Тед Качинский умер в тюрьме.