Смерть принца Філіпа: у Британії погодили місце статуї на честь покійного чоловіка Єлизавети II

Деталі

Передбачається, що пам’ятник принцу Філіпу з’явиться на вулиці Мелл, яка пов’язує Букінгемський палац з Трафальгарською площею. Саме на цій вулиці, практично посередині між королівською резиденцією і Аркою адміралтейства, знаходиться меморіал короля Георга VI і його дружини Єлизавети Боуз-Лайон — батьків чинного британського монарха. Відповідно до джерел видання, ідея спорудити пам’ятник принцу Філіпу була підтримана як прем’єр-міністром країни Борисом Джонсоном, так і лідером опозиційної Лейбористської партії Кіром Стармером.

Зазначається, що частково статуя чоловіка Єлизавети II буде встановлена за рахунок пожертвувань, які зможе внести будь-який бажаючий. Відповідно до проведеного газетою опитуванням, 89% респондентів вважають за необхідне встановити пам’ятник принцу Філіпу в знак визнання його заслуг перед країною.

За інформацією видання, з великою часткою ймовірності за цю роботу візьметься скульптор Філіп Джексон — саме він у 2009 році створив статую Єлизавети Боуз-Лайон. Серед інших його відомих творів — пам’ятник колишньому капітану збірної Англії з футболу Боббі Муру біля стадіону “Вемблі” в Лондоні і меморіал британським льотчикам-бомбардувальникам, загиблим у Другій світовій війні, в столичному Грін-парку.

Контекст

Як раніше повідомив Букінгемський палац, герцог Единбурзький Філіп помер в п’ятницю вранці у віці 99 років. За 73 роки шлюбу з королевою Єлизаветою II у пари народилися четверо дітей — принц Вельський Чарльз, принцеса Анна, герцог Йоркський Ендрю і граф Вессекський Едвард. До 2017 року, коли принц-консорт відійшов від виконання королівських обов’язків, він був патроном 785 організацій, виступив з 5 496 промовами і взяв участь в 22 219 заходах в сольній якості, тобто не рахуючи тих, де він був разом з монархом.

Похорон принца Філіпа призначені на 17 квітня. Через обмеження в рамках боротьби з пандемією вони пройдуть у вузькому сімейному колі на території Віндзорського замку. До моменту похорону у Великій Британії діє загальнонаціональна жалоба.