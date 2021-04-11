Смерть принца Філіпа: у Британії погодили місце статуї на честь покійного чоловіка Єлизавети II

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Статуя чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II герцога Единбурзького Філіпа, який помер 9 квітня, буде встановлена в центрі Лондона неподалік від Букінгемського палацу. Як повідомила в неділю газета The Telegraph, відповідну пропозицію підтримали британські парламентарі, що представляють найбільші політичні сили країни, пише УНН.

Деталі

Передбачається, що пам’ятник принцу Філіпу з’явиться на вулиці Мелл, яка пов’язує Букінгемський палац з Трафальгарською площею. Саме на цій вулиці, практично посередині між королівською резиденцією і Аркою адміралтейства, знаходиться меморіал короля Георга VI і його дружини Єлизавети Боуз-Лайон — батьків чинного британського монарха. Відповідно до джерел видання, ідея спорудити пам’ятник принцу Філіпу була підтримана як прем’єр-міністром країни Борисом Джонсоном, так і лідером опозиційної Лейбористської партії Кіром Стармером.

Зазначається, що частково статуя чоловіка Єлизавети II буде встановлена за рахунок пожертвувань, які зможе внести будь-який бажаючий. Відповідно до проведеного газетою опитуванням, 89% респондентів вважають за необхідне встановити пам’ятник принцу Філіпу в знак визнання його заслуг перед країною.

За інформацією видання, з великою часткою ймовірності за цю роботу візьметься скульптор Філіп Джексон — саме він у 2009 році створив статую Єлизавети Боуз-Лайон. Серед інших його відомих творів — пам’ятник колишньому капітану збірної Англії з футболу Боббі Муру біля стадіону “Вемблі” в Лондоні і меморіал британським льотчикам-бомбардувальникам, загиблим у Другій світовій війні, в столичному Грін-парку.

Контекст

Як раніше повідомив Букінгемський палац, герцог Единбурзький Філіп помер в п’ятницю вранці у віці 99 років. За 73 роки шлюбу з королевою Єлизаветою II у пари народилися четверо дітей — принц Вельський Чарльз, принцеса Анна, герцог Йоркський Ендрю і граф Вессекський Едвард. До 2017 року, коли принц-консорт відійшов від виконання королівських обов’язків, він був патроном 785 організацій, виступив з 5 496 промовами і взяв участь в 22 219 заходах в сольній якості, тобто не рахуючи тих, де він був разом з монархом.

Похорон принца Філіпа призначені на 17 квітня. Через обмеження в рамках боротьби з пандемією вони пройдуть у вузькому сімейному колі на території Віндзорського замку. До моменту похорону у Великій Британії діє загальнонаціональна жалоба.

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