Лікарці у Харкові вручили підозру через смерть новонародженої дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Харківська обласна прокуратура повідомила, що оголосила про підозру лікарці одного з пологових будинків Харкова в неналежному виконанні обов'язків. Вона не звернула увагу на стан здоров’я недоношеної новонародженої дівчинки, яка по приїзду додому загинула, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 10 травня минулого року жінка в одному з пологових будинків Харкова народила недоношену дівчинку. Дитина погано їла, у неї були висипання на шиї та щоках, тому мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення. Проте лікарка не провела спостереження за недоношеною новонародженою дитиною, зазначають правоохоронці.
Повідомляється, що у день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору. Завідувачка, як повідомляє прокуратура, оглянула дитину і ретельно прослухала її, однак не звернула увагу на стан здоров’я та передчасно виписала дитину як здорову на четверту добу життя, разом з матір’ю.
"По приїзду додому дитину нагодувати не вдалось, у неї був відсутній смоктальний рефлекс. Дівчинка поводилась неспокійно, весь час водила очима в різні боки і більше не заснула. Через деякий час у неї трапився напад у вигляді затримки дихання. Мати поїхала до медзакладу", - йдеться в повідомленні.
17 травня минулого року вночі дитина померла у лікарні. Як відзначили прокурори, своєчасне діагностування та початок відповідного вчасного лікування, шо входило до посадових обов’язків підозрюваної, могли попередити розвиток ускладнень та запобігти настанню смерті новонародженої дівчинки.
Лікарці оголосили про підозру за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Нагадаємо
Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки. У скоєному чоловік зізнався.