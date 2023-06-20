Врачу в Харькове вручили подозрение из-за смерти новорожденной девочки

Детали

По данным следствия, 10 мая прошлого года женщина в одном из роддомов Харькова родила недоношенную девочку. Ребенок плохо ел, у него были высыпания на шее и щеках, поэтому мать девочки сообщила об этом заведующей отделением. Однако врач не провела наблюдение за недоношенным новорожденным ребенком, отмечают правоохранители.

Сообщается, что в день выписки девочке стало плохо, она кричала, ее кожа стала темно-красного цвета. Заведующая, как сообщает прокуратура, осмотрела ребенка и тщательно прослушала его, однако не обратила внимание на состояние здоровья и преждевременно выписала ребенка как здорового на четвертые сутки жизни, вместе с матерью.

"По приезду домой ребенка накормить не удалось, у нее отсутствовал сосательный рефлекс. Девочка вела себя беспокойно, все время водила глазами в разные стороны и больше не заснула. Через некоторое время у нее случился приступ в виде задержки дыхания. Мать поехала в медучреждение", - говорится в сообщении.

17 мая прошлого года ночью ребенок умер в больнице. Как отметили прокуроры, своевременное диагностирование и начало соответствующего своевременного лечения, что входило в должностные обязанности подозреваемой, могли предупредить развитие осложнений и предотвратить наступление смерти новорожденной девочки.

Врачу объявили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним

Полицейские Прикарпатья оперативно задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. В содеянном мужчина признался.