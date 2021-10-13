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Смерть нардепа Полякова: слідчі допитали офіціантку ресторану, в якому востаннє вечеряв нардеп

Смерть нардепа Полякова: слідчі допитали офіціантку ресторану, в якому востаннє вечеряв нардеп

Київ • УНН

 • 22450 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Слідчі допитали офіціантку, та інших співробітників ресторану, в якому перед своєю смертю востаннє вечеряв народний депутат Антон Поляков. Про це в ефірі “Ток-шоу №1” заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає УНН.

Деталі

Виявлений в організмі покійного нардепа метадон не міг потрапити до організму Полякова через їжу або напої, які він вживав у ресторані. Єнін заявив, що слідчі допитали співробітників ресторану, які обслуговували Полякова в той вечір, та вони заявили, що не виявили нічого підозрілого.

Цитата

“Справа в тому, що метадон, зазвичай, вводиться або ін’єкційно, або вживається у вигляді пігулок. Допитана намі офіціантка, і інші співробітники ресторану не виявили нічого підозрілого під час вечері...Можу сказати “сухою” мовою довідки, що нічого підозрілого під час 2,5 годин перебування цієї компанії за столом виявлено не було”, - заявив Єнін.

Заступник міністра також додав, що покійний парламентарій сам запропонував зустрітися “громадянину Д.”, з яким, як раніше повідомлялося, Поляков зустрівся у ресторані.

“Ми чітко встановили в ході розслідування, що пан Поляков сам зателефонував громадянину Д. Сам запросив його на зустріч до цього ресторану. Та громадянин Д. під час допиту так само підтвердив всю цю зазначену інформацією, передавши нам розблокований телефон з їхньою перепискою, де все чітко підтверджується буквально щохвилинним хронометражем”, - наголосив Єнін.

Він також зазначив, що перед смертю нардепа до МВС не надходило попереджень стосовно його загибелі. Та наразі слідство вивчає, чи мав покійний наркотичну залежність.

Додамо

Єнін також заявив, що під час огляду тіла покійного екснародного депутата Антона Полякова було виявлено два зразки катетерів з речовиною бурого кольору.

Контекст

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа настала через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

Наразі очікуються результати ще низки експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, у тому числі і сторонньою особою.

11 жовтня народного депутата Антона Полякова поховали у Чернігові.

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