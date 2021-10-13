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Смерть нардепа Полякова: следователи допросили официантку ресторана, в котором последний раз ужинал нардеп

Смерть нардепа Полякова: следователи допросили официантку ресторана, в котором последний раз ужинал нардеп

Киев  •  УНН

 • 22437 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Следователи допросили официантку, и других сотрудников ресторана, в котором перед своей смертью в последний раз ужинал народный депутат Антон Поляков. Об этом в эфире "Ток-шоу №1" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНН.

Детали

Обнаруженный в организме покойного нардепа метадон не мог попасть в организм Полякова через пищу или напитки, которые он употреблял в ресторане. Енин заявил, что следователи допросили сотрудников ресторана, которые обслуживали Полякова в тот вечер, и они заявили, что не обнаружили ничего подозрительного.

Цитата

“Дело в том, что метадон, как правило, вводится или инъекционно, или употребляется в виде таблеток. Допрошенная нами официантка, и другие сотрудники ресторана не обнаружили ничего подозрительного во время ужина ... Могу сказать „сухим“ языком справок, ничего подозрительного во время 2,5 часов пребывания этой компании за столом обнаружено не было”, — заявил Енин.

Заместитель министра также добавил, что покойный парламентарий сам предложил встретиться “гражданину Д.”, с которым, как ранее сообщалось, Поляков встретился в ресторане.

“Мы четко установили в ходе расследования, господин Поляков сам позвонил гражданину Д. сам пригласил его на встречу в этот ресторан. И гражданин Д. во время допроса так же подтвердил всю эту указанную информацией, передав нам разблокированный телефон с их перепиской, где все четко подтверждается буквально ежеминутным хронометражем”, — отметил Енин.

Он также отметил, что перед смертью нардепа в МВД не поступало предупреждений о его гибели. Но пока следствие изучает, имел покойный наркотическую зависимость.

Добавим

Енин также заявил, что во время осмотра тела покойного экс-народного депутата Антона Полякова было обнаружено два образца катетеров с веществом бурого цвета.

Контекст

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой “естественная смерть”. Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Сейчас ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление, в том числе и посторонним лицом.

11 октября народного депутата Антона Полякова похоронили в Чернигове.

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