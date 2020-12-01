Смерть двох пацієнтів на ШВЛ через відключення світла: попередні висновки комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Жовківській центральній районній лікарні, Львівська область, після смерті двох пацієнтів на ШВЛ через відключення світла у реанімації впродовж двох днів працювала комісія департаменту охорони здоров’я. Її попередні висновки свідчать наступне — медики спрацювали правильно, адміністрація — ні, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Львівської ОДА.
Як повідомили в ОДА, під час роботи комісії були відібрані пояснення у медичних працівників, які на момент події перебували у лікарні, та представників адміністрації.
“Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення”, — розповів директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.
Відповідно, на власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.
“Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії”, — наголосив голова комісії Андрій Голдун.
Зазначимо, адміністрація Жовківської центральної районної лікарні також мусить негайно напрацювати алгоритм дій на випадок виникнення аварійних ситуацій у лікарні.
Нагадаємо, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні на Львівщині. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.