Смерть двух пациентов на ИВЛ из-за отключения света: предварительные выводы комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Жовковской центральной районной больнице, Львовская область, после смерти двух пациентов на ИВЛ из-за отключения света в реанимации на протяжении двух дней работала комиссия департамента здравоохранения. Ее предварительные выводы свидетельствуют следующее - медики сработали правильно, администрация - нет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Львовской ОГА.
Как сообщили в ОГА, во время работы комиссии были отобраны объяснения у медицинских работников, которые в момент происшествия находились в больнице, и представителей администрации.
"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.
Соответственно, на владельца больницы, а именно на Жовковский районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.
"Работа департамента на этом не закончится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", - подчеркнул председатель комиссии Андрей Голдун.
Отметим, администрация Жовкивской центральной районной больницы также должна немедленно разработать алгоритм действий на случай возникновения аварийных ситуаций в больнице.
Напомним, следователи полиции открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больницы во Львовской области. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.