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Службові особи неплатоспроможних банків укладали сумнівні кредитні угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує факти можливого розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” та ПАТ “ТЕРРА БАНК” понад 4 млрд грн, в результаті чого фінансові установи опинилися у стані неплатоспроможності. Про це передає УНН з посиланням на управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Службові особи неплатоспроможних банків укладали сумнівні кредитні угоди

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розкрадання протягом 2011 — 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” та ПАТ “ТЕРРА БАНК”, власником яких був Р. Циплаков, грошових коштів на загальну суму понад 4 млрд грн, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності", - йдеться у повідомленні.

За версією слідчих, розкрадання вказаних коштів здійснювалось шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів із суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо чи опосередковано були пов’язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ.

На даний час слідством доведені факти розкрадання належних ПАТ “ТЕРРА БАНК” 360 млн грн, у зв’язку з чим повідомлено про підозру у вчиненні розкрадань грошових коштів банків в особливо великих розмірах 7 членам встановленої злочинної організації, на чолі з Р. Циплаковим.

До складу злочинної організації також входили інші власники і керівництво ПАТ “ТЕРРА БАНК” та керівники низки юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов’язань надавали у заставу банку майно, вартість якого у сотні разів завищена, або взагалі не належала заставодавцям.

27 квітня 2017 року за оперативного супроводження департаменту захисту економіки Національної поліції України слідчими проведено обшуки за місцем проживання даних осіб, які входять до злочинної організації.

Стосовно 2 членів організації судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу, інші 5 осіб, оголошені в розшук.

Як повідомляв УНН 28 квітня, Національний банк України вирішив ліквідувати "Фінбанк".

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