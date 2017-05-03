Должностные лица неплатежеспособных банков заключали сомнительные кредитные соглашения

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011 - 2014 лет должностными лицами и акционерами ОАО" КБ "ЮЖКОМБАНК" и ПАО "ТЕРРА БАНК", владельцем которых был Р. Цыплаков, денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности ", - говорится в сообщении.

По мнению следователей, хищение указанных средств совершались путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.

В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО "ТЕРРА БАНК" 360 млн грн, в связи с чем сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах 7 членам установленной преступной организации, во главе с Р. Цыплаковым.

В состав преступной организации также входили другие собственники и руководство ПАО "ТЕРРА БАНК", а также руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям.

27 апреля 2017 года при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Национальной полиции Украины следователями проведены обыски по месту жительства данных лиц, входящих в преступную организацию.

Относительно 2 членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, остальные 5 человек, объявлены в розыск.

Как сообщал УНН 28 апреля, Национальный банк Украины решил ликвидировать "Финбанк".