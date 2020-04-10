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Службова недбалість при протидії COVID-19: на керівництво Миколаївської ОДА відкрито справу

Київ • УНН

 • 81031 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Щодо керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації відкрито кримінальну справу. Про це заявив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак під час сесії обласної ради, передає кореспондент УНН.

“З сьогоднішнього дня буде зареєстроване кримінальне провадження. І не три дні, а два тижні розбираєтесь. Якщо ви за два тижні не можете розібратись, хто винуватий, то ми в рамках кримінального провадження розберемось", - зазначив Герсак.

Як зазначили пізніше у пресслужбі СБУ, Служба безпеки перевіряє інформацію “про службову недбалість посадовців ОДА при протидії розповсюдженню COVID-19”.

“Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадовців Миколаївської облдержадміністрації щодо невжиття невідкладних заходів для забезпечення першочергових потреб регіону при протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19”, — зазначили у пресслужбу.

Так, повідомляється, що позачергова сесія обласної ради 27 березня затвердила рішення про внесення змін до бюджету для придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів. Рішення передбачає надання регіональним закладам охорони здоров’я додаткового фінансування на суму 109 мільйонів гривень.

Посадовці Миколаївської ОДА водночас не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю мешканців області через розповсюдження COVID-19.

“Наразі слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні СБ України.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили, що у Миколаївській області було виявлено порушення під час відбору біологічного матеріалу у паціентів з підозрою на COVID-19. 

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