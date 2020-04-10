На Миколаївщині пацієнтів з підозрою на COVID-19 тестують некоректно - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Служба безпеки України у Миколаївській області виявила порушення під час відбору біологічного матеріалу у паціентів з підозрою на COVID-19. Відповідно, всі результати тестів в області можуть бути недійсними. Про це заявив начальник управління СБУ Віталій Герсак на сесії обласної ради, передає кореспондент УНН.
“Станом на 10.04 2020 у мешканців Миколаївської області немає жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом. За наявними даними, лікарі лікувально-профілактичного закладу Миколаївської області здійснюють відбір біологічного матеріалу у осіб, у яких є підозра на захворювання коронавірусною інфекцією для подальшого проведення лабораторного дослідження на базі ... лабораторного центру МОЗ України. Водночас отримано інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію”, — сказав Герсак.
Зокрема, з його слів, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний матеріал.
За наявними даними СБУ, вказана хімічна речовина виробляється у Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України.
“Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати дослідження можуть не відповідати дійсності. З урахуванням викладеного, з метою збереження біологічної безпеки України вважається за доцільне організувати повторну перевірку осіб, у яких є підозра на захворювання коронавірусом”, - наголосив очільник управління СБУ.
Нагадаємо, напередодні заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб перевірити, як на Миколаївщині працюють алгоритми МОЗ, оскільки в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.