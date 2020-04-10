На Миколаївщині пацієнтів з підозрою на COVID-19 тестують некоректно - СБУ

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Служба безпеки України у Миколаївській області виявила порушення під час відбору біологічного матеріалу у паціентів з підозрою на COVID-19. Відповідно, всі результати тестів в області можуть бути недійсними. Про це заявив начальник управління СБУ Віталій Герсак на сесії обласної ради, передає кореспондент УНН.