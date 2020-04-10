В Николаевской области пациентов с подозрением на COVID-19 тестируют некорректно - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила нарушения при отборе биологического материала у пациентов с подозрением на COVID-19. Соответственно, все результаты тестов в области могут быть недействительными. Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак на сессии областного совета, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 10.04 2020 у жителей Николаевской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. По имеющимся данным, врачи лечебно-профилактического учреждения Николаевской области осуществляют отбор биологического материала у лиц, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией для дальнейшего проведения лабораторного исследования на базе ... лабораторного центра Минздрава Украины. В то же время получена информация, что медицинский персонал указанных лечебных учреждений допускает грубые нарушения при отборе биологического материала у лиц, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию", - сказал Герсак.
В частности, по его словам, медицинские работники используют нестандартизированные пробирки вместо пробирок и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в котором хранится отобранный материал.
По имеющимся данным СБУ, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины.
"Учитывая изложенное, можно считать, что все проведенные результаты исследования могут не соответствовать действительности. С учетом изложенного, в целях сохранения биологической безопасности Украины считается целесообразным организовать повторную проверку лиц, у которых есть подозрение на заболевание коронавирусом", - подчеркнул глава управления СБУ.
Напомним, накануне заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить, как в Николаевской области работают алгоритмы Минздрава, поскольку в области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.