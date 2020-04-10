В Николаевской области пациентов с подозрением на COVID-19 тестируют некорректно - СБУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила нарушения при отборе биологического материала у пациентов с подозрением на COVID-19. Соответственно, все результаты тестов в области могут быть недействительными. Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак на сессии областного совета, передает корреспондент УНН.